Sierra Nevada afronta la Navidad con un 80% de ocupación hotelera

De momento las cancelaciones por la incidencia del virus no se han hecho notar mucho. En hoteles como los de la cadena Meliá han sufrido alguna anulación de clientes de Reino Unido por no tener la pauta completa de las vacunas, pero poco más. Son conscientes de que tendrán anulaciones de última hora por ser contactos estrechos de positivos o por haber contraído el virus, pero actualmente no quieren pensar en ello.