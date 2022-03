Sin acuerdo tras una semana de huelga de basuras en El Puerto de Santa María

Este jueves estaba prevista una reunión para alcanzar un acuerdo pero, finalmente, la cancelaron. Un representante de FCC remitió al presidente del comité de empresa un escueto escrito en el que le indicaba que “con relación a la reunión a celebrar, y ante la imposibilidad en estos momentos de poder encontrar otra solución distinta a la planteada el martes pasado, creemos necesario suspender la reunión, atendiendo a su petición expresada en la reunión anterior de no provocar un empeoramiento del ambiente en caso de no poder ofrecer algo distinto a lo ya ofrecido”.

En el mismo escrito aseguraban que “no obstante, continuaremos trabajando en la búsqueda de solución al conflicto, invitándoles a que esta misma búsqueda sea compartida por ustedes”. Desde el comité de empresa se considera que dada la cancelación de este encuentro “hay poca voluntad por parte de FCC de solucionar el problema” y recuerdan que no están pidiendo más dinero, sino que se respete su convenio colectivo.

La falta de medios técnicos, denunciada en multitud de ocasiones por los trabajadores y que la empresa dice que no va arreglar, al estar desde el pasado mes de noviembre con un contrato en precario con el Ayuntamiento -es una de las causas de esta huelga y no se prevé que cambie nada en tanto no salga a licitación el nuevo pliego de condiciones para adjudicar el servicio de cara a los próximos años, con la posterior licitación.