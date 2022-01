Sube al Mulhacén con los agentes que le rescataron, dos años después de una caída que casi le cuesta la vida

Aquel día de hace dos años Berto, un montañero experimentado, ascendía al Mulhacén enfrentándose a vientos de más de cien kilómetros por hora. No lo hacía solo, le acompañaba su amigo Marco que iba unos cien metros por delante de él. Justo en el Paso de los Franceses , el viento se alió con el hielo que había sobre el suelo.

Aquí empieza el camino de la mala suerte. "Berto no llevaba los campones", explica su amigo Marco, y acabó siendo arrastrado por el viento sobre una superficie casi horizontal de poco más de tres metros. Unos centímetros menos y todo habría sido una anécdota... pero fueron unos centímetros más y cayó por un precipicio de más de 200 metros.

Cuando su compañero se dio cuenta de lo que había ocurrido bajó al valle del río. Allí se encontró a Berto con el cuello y varios huesos rotos . "Estaba reventado por todos lados", dice Marco, "así que no lo moví". Sin cobertura no podía llamar a emergencias desde esa zona así que volvió a subir los 200 metros y marcó el 112.

Y aquí empieza la buena suerte de Berto, la que le salvó la vida. "La Guardia Civil dice que es el primer montañero que sacaban de esa caída con vida", nos cuenta Marco. Y no fue fácil. No ayudó el viento y la noche , dos enemigos eternos del helicóptero de rescate, que necesitó realizar hasta tres intentos de aterrizaje para llegar hasta allí.

"Para mí es un reconocimiento a los agentes, se lo debía", explica Berto, y por eso ha subido hasta la cima y lo ha hecho con ellos, los rescatadores que le salvaron la vida. "No es posible agradecérselo lo suficiente. Se juegan la vida y lo suyo es pura vocación", confiesa.

"No ha sido emotivo, ha sido lo siguiente", cuenta Berto después de haber conseguido subir a la cima dos años después de su peor caída. "Me ha cambiado, soy más precavido pero también más positivo", dice Berto, demostrándolo con un última frase: "después de todo solo faltaría que me quejara".