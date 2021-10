Una joven corre en Granada cinco kilómetros llevando a su mejor amiga con parálisis cerebral

Cruzando la meta de la carrera solidaria de ASPACE llegan dos amigas unidas. Lidia lleva cinco kilómetros sujetando a Estrella por las calles de Granada. Nada las une, no hay una sujeción escondida por la cintura, ni un dispositivo de agarre. El peso lo lleva solo la amistad que las une.

Pasaban horas y horas juntas. “Nos gustaba jugar a mamás y papás, a profesores… pero sobre todo a cantar” y ahí Malú era la estrella. Blanco y Negro fue siempre la canción favorita de las dos amigas. “Cantábamos mal”, reconoce Lidia, pero no paraban de cantar.

Nada de eso importó. “Nos buscábamos la vida”, explica Lidia. Con los años ganaron en confianza y empezaron por quitarse el miedo. Los “no puedes”, como ellas los llaman. Ya no jugaban a ser profesores, estudiaban Estrella un grado medio de administración y Lidia segunda de bachillerato; ya no cantaban por Malú, iban a sus conciertos, y consiguieron hasta que la artista hablara de ellas en redes; y ya no bailaban en el salón de casa, se abrieron una cuenta de TikTok y cada paso que daban juntas lo compartieron con el mundo.