De tejer para el ajuar, a tejer para Instagram

Rafi es Maríatrapillo en las redes. Bajo ese nombre la joven cordobesa se reconvirtió del reciclaje de cartuchos de tinta al mundo del ganchillo 2.0 montando un negocio de venta de materiales por Internet . Hacía muchos años había aprendido a tejer junto a su abuela, en Charilla, una pequeña aldea de Alcalá la Real. "Yo tenía siete años y me ponía en la puerta de casa con mi abuela para que me enseñara a tejer", nos cuenta Rafi.

"Mi abuela me cosió una colcha para el día que me casara", dice Rafi, pero ahora eso no se suele hacer. Ella se dedica sobre todo a tejer alfombras de trapillo, mantas o cestitas. "Las cestas se piden mucho para los recién nacidos", nos comenta. Todo ha cambiado, los hilos, los patrones... y por supuesto Internet que también ha llegado al mundo del punto. Cada día Rafi cuelga sus trabajos en su perfil de Instagram para que los vean 90.000 seguidores.