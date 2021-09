La tercera dosis de Paquita: "Este virus ya está pesadito"

“Luego ya sí me he acordado”, confiesa Paquita de 86 años. Y lo que recordaba es que hoy llegaban las nuevas vacunas a su residencia de Salar, en Granada , una de las primeras en las que la Junta de Andalucía empieza hoy a administrar la tercera dosis de la vacuna .

Costurera, con tres hijos y del pueblo de Alhama de Granada , ella ha sido una de las 39 residentes que han recibido hoy la vacuna. “La primera creo que fue en diciembre, pero no me acuerdo”, explica a NIUS. Lo que sí recuerda es que estaba mucho más nerviosa que ahora.

La primera y la segunda vacuna de Paquita, no tuvieron consecuencias. “Ni fiebre me dio”, nos dice. Eso sí, le dolió un poco el brazo, “pero no pasa nada porque cada vacuna me la pusieron en un brazo diferente”, confiesa sonriendo. Para esta tercera tiene su truco: “que me pongan la mitad de la vacuna en un brazo y la otra mitad en el otro”.