Toñi, la protagonista de la improvisada campaña de vacunación en Almería: "¡La Pfizer, niña, la Pfizer!"

"Si llego a saber que me iban a grabar me arreglo un poco, me pinto y me suelto el pelo", cuenta Toñi a NIUS, pero no lo sabía cuando empezó a gritar en mitad de la plaza Pavía para animar a la gente que aún no se había vacunado a que acudiera a la próxima cita que tendría lugar en la zona. “Vamos niño a vacunarse” repite una y otra vez con su mascarilla puesta intentando concienciar a todo el mundo.