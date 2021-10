Pablo Aguado, a la exclusión en el bono cultural: “El toreo es cultura, así lo dice la historia y está recogido en la ley”

El torero sevillano Pablo Aguado no ha podido evitar su indignación al conocer la noticia: “El toreo es cultura, así lo dice la historia y está recogido en la ley”. Se sienten, representando al gremio, “marginados”, por la decisión del Gobierno de no incluir a los toros en el bono cultural que se anuncia para los jóvenes. 400 euros a los que cumplan 18 años para que puedan invertirlo en cultura.

“Nosotros somos cultura, la tauromaquia es cultura”, dice la rejoneadora Lea Vicens desde su finca en Hinojos, Huelva. Esta decisión, la de no incluirlos en la ayuda, no ha sentado bien: “Han dejado atrás al mundo del toro, no nos lo merecemos, no hay derecho”, dice al tiempo que deja claro que la pandemia les ha afectado de lleno.