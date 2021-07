La vaca que hizo turismo: una res de raza retinta se da un paseo por una urbanización de Cádiz

De animales tan ingeniosos como sociables, han vuelto a tener noticia este lunes en Atlanterra Sol , una urbanización tarifeña próxima a Zahara de los Atunes. La vaca , ya la ven en el video, no era pequeña. Puede que sobrepasase los 300 kilos. Con curiosidad, entra en los jardines de la urbanización .

"Vi unos setos arrancados y me dije: la gente que cafre es que arranca los setos de cuajo"

"La voz de alarma la di yo, porque estaba en mi terraza asomada", dice una vecina. "Vi unos setos arrancados y me dije: la gente que cafre es que arranca los setos de cuajo. Y dice un vecino de abajo: no, no es una vaca que ha entrado".