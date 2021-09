"Lo que siento no tiene vacaciones", la madre de Rocío Caíz habla tres meses después del asesinato de su hija

El sonido de un bebé rompe el silencio casi sepulcral de la entrevista. Debería ser su madre quien busque calmarlo, pero es su abuela María Pozo la que se encargará. Su hija Rocío Caíz no está desde que su ex pareja acabó con su vida a principios de este verano en Estepa, en Sevilla.

Es la rutina de luchar contra el olvido de una hija. “Cuando veía por la televisión un caso de violencia de género no podía verlo y ahora me ha pasado a mi”, nos cuenta María. “Solo quiero que esto le pase a nadie más” y por eso cuenta los días para que llegue un juicio que aún no tiene fecha. “De momento no sabemos cuándo será y no nos dicen nada porque ahora en agosto ha habido vacaciones en los juzgados”, dice María… “pero lo que yo siento no tiene vacaciones”.