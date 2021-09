“No vamos a poder ni salir a la calle”, habla la víctima de la agresión homófoba en Jaén

Nervioso y asustado, insiste una y otra vez en que su imagen no aparezca. El miedo es grande, pero la rabia también. Por eso ha decidido no callarse y cuenta con detalle cómo siete jóvenes le insultaron, agredieron y tiraron a una fuente de Jaén mientras le llamaban "maricón".

"Me empujaban, me hicieron quitarme la camiseta y me echaban por encima los cubatas" recuerda la víctima. "Algunos orinaron en la copa y me lo echaban encima". Al final entre varios lo lanzaron a una fuente y de ahí acabó en el hospital con varias lesiones sobre todo en la espalda.