Un vecino de Cádiz recibe por error una factura de luz con el equivalente a 28 años de consumo

Francisco Javier estaba acostumbrado a los recibos de siempre, una media de 50 euros cada dos meses... Por eso el día que abrió la carta y vio un recibo con casi tres mil euros no se lo podía creer. Le habían cobrado por error el equivalente al consumo de 28 años... o al menos lo intentaron porque en su cuenta no había dinero para pagarlo.

Frente a los 74 kilovatios hora que realmente consumió en los dos meses que abarcaba el periodo de facturación, la comercializadora le imputó 13.928 kWh . Según la información que aparecía en la factura que recibió Francisco Javier Amate Raposo , su contador indicaba el mismo consumo en horario valle en la última lectura que dos meses atrás, mientras que en horario punta que es más, había pasado de marcar 145 a 14.073 kWh. En cuanto al horario llano, no se mostraba ningún dato.

En un primer momento la comercializadora de Endesa, según Facua, le aseguraba a Francisco Javier que no había ninguna anomalía en su recibo. "Me decían que lo que me facturaron equivalía al gasto que había tenido pese a que nadie se paró comprobar si se trataba de un error en el contador o en la forma de plasmar los datos en la factura", afirma.