Un vecino de Córdoba amputado vive encerrado en una cuarta planta sin ascensor

Ahora tiene 59 años y ese mismo piso en una cuarta planta y sin ascensor se ha convertido en su pesadilla desde hace algún tiempo. Exactamente desde hace 6 cuando le amputaron la primera pierna . Problemas de circulación por todos los años al volante de su camión y la diabetes no dejaron a los médicos otra opción. La vida cambió para él pero no tanto como el año pasado cuando tuvieron que amputarle la otra pierna. "Como me iba a imaginar yo cuando me compré mi piso que esto iba a pasar", se lamenta Pepe.

Sin sus piernas y sin ascensor, su casa es una jaula. Si no le ayudan no puede salir a la calle. "A veces mi hijo y unos amigos me cogen y me bajan", nos cuenta. Otras veces son los vecinos los que le ayudan, pero a Pepe le da vergüenza tener que pedir favores continuamente... Así que se propuso bajar solo las escaleras. Primero fueron 8 escalones, luego 16 y al final ha sido capaz de llegar solo hasta la calle. Pero hay otro problema. No puede subir solo.