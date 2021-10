Vecinos del centro de Granada protestan por el ruido derivado del ocio nocturno

" Nos estamos volviendo locos , nos tenemos que levantar para ir a trabajar y no podemos descansar ", asegura Mar Messeguer, una de las vecinas afectadas y miembro de la Plataforma de Afectados Pubs Zona Ganivet Granada.

Aseguran que la plataforma cuenta ya con más de 3.000 vecinos afectados y que, conforme pasan las horas, se suman nuevas calles a la plataforma con la única intención de que sus protestas sean escuchadas. "Tenemos todo el centro con sábanas blancas y el Ayuntamiento no se sienta con nosotros para hablar".

En fechas de especial afluencia turística, como el puente del Pilar, la situación es "aún peor". "Yo vivo en un quinto piso y mi casa retumba, no podemos dormir. Como no se puede fumar en los locales, la gente sale a la calle con sus copas, lo hacen hasta las tres y media de la mañana en los pubs y hasta las seis y media de la mañana en las discotecas, y la Policía no hace nada".