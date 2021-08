Los vecinos de El Ronquillo, en Sevilla, acampan frente al centro de salud para pedir más horas de médico

"Hemos querido montar solo algunas tiendas y luego difundir las imágenes por redes sociales para evitar que nos concentráramos muchas personas y fuera más difícil cumplir con las medidas de seguridad frente al Covid; de ahí que no hiciéramos una convocatoria previa, como sí hemos realizado para otro tipo de acciones similares", ha añadido.



La acampada ha tenido lugar en las horas previas a la concentración que llevan a cabo cada miércoles, a las 12,00 horas, en este mismo punto -las puertas del centro de salud- y con idéntica reivindicación, "que no es otra que contar con una atención médica en su horario habitual, ya que la mayoría de días el centro de salud solo tiene asistencia de 9,00 a 11,00 horas y no cuenta con un servicio de urgencias".