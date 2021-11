La víctima del ataque con ácido en Málaga, a favor de la prisión permanente revisable para los maltratadores

“Hola a todos y a todas, soy Sandra, víctima de la violencia de género, y quiero compartir con vosotros algunas reflexiones con motivo del 25N”, comienza el mensaje. “En primer lugar, me dirijo a los políticos. Por favor, dejad de mirar hacia otro lado y empezad a pensar más en nosotras, las mujeres”.

Sandra se muestra partidaria de que la prisión permanente revisable se extienda a la violencia de género, “ya que los agresores atentan contra la dignidad y los derechos de las mujeres solo por ser mujeres”. Reclama mayor inversión en educación para la igualdad, y añade: “Quiero sentir que mi país me valora, me protege y me cuida frente a esta lacra”.