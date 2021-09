La vida empieza a resurgir entre las cenizas de Sierra Bermeja

Tras arrasar con casi 10.000 hectáreas de terreno con alto valor ecológico, el incendio de Sierra Bermeja está controlado , pero no extinguido . Allí siguen trabajando los efectivos forestales y algunos de ellos ya están encontrándose imágenes para la esperanza. Para que el paraje natural malagueño recupere su biodiversidad poco a poco, para que vuelva la vida a él.

No toda la fauna ha desaparecido, pero la que no ha muerto tiene que vivir ahora en un hábitat destruido, con menos posibilidades de encontrar agua y alimento. Además, los animales silvestres que han sobrevivido pueden ser objetivo de los cazadores. Ante la previsión de que empiece la temporada de caza en octubre, ya hay abierta una petición en Change.org para recoger firmas que conciencien sobre la necesidad de no matarlos.