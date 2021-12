Un vigilante de Huelva reduce a un pasajero que trataba de abrir la puerta de un avión rumbo a Budapest

“El chico estaba muy nervioso, no se ponía la mascarilla ni hacía caso a la tripulación”, cuenta Quintero. Su novia ya le había dicho que no le gustaba la actitud del hombre que se movía de un lado a otro sin parar. Sus sentimientos no eran erróneos porque, poco después, comenzó a dar patadas a los asientos y con un bolígrafo en la mano amenazó a los viajeros.