El regreso de la playa, la vuelta al cole y las bodas pospuestas por el covid, esperanza para las peluquerías

La vuelta de las playas nos somete al retorno de las costumbres. No solo por la rutina; en vacaciones levantamos un poco el pie del acelerador y solemos relajarnos con las cosas que habitualmente hacemos con regularidad. Y la normalidad del día a día, precisamente, genera actividad económica . Sobre todo, para aquellas empresas que no puedes llevarte contigo a las vacaciones .

Para Eli, el aumento de las demandas es una oportunidad: “Ahora, desde el COVID, me he puesto a hacer más cursos. De todo: color, estética, tratamientos… No puede llegar un cliente, pedirme algo, y no saberlo. Cada vez tenemos que prepararnos más y se lo transmito a mis trabajadoras, para que también actualicen conocimientos”. También cuenta que empezó a mover su negocio en redes sociales para llegar a otros segmentos de mercado.