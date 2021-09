Una imagen "desoladora" en la 'zona cero' del incendio que ha arrasado 10.000 hectáreas en Sierra Bermeja

Entre los primeros en volver a Genalguacil, "Zona Cero" del incendio que ha arrasado 10.000 hectáreas en la Sierra Bermeja, se encuentran Mónica García, la farmacéutica, y sus empleados. La botica está situada en la última calle del pueblo, desde ahí se ve el Valle del Genal, que aún luce verde, pero la imagen del fondo de Sierra Bermeja (Málaga) "es desoladora . Desde Algatocín veíamos la sierra quemada y hemos empezado a llorar", indica la farmacéutica. Los vecinos se marcharon del pueblo el domingo y hoy vuelven a sus casas con la sensación de que un trocito de ellos se ha ido en ese incendio . "El pueblo entero se acuerda del bombero , desde que hemos llegado todo el mundo lo ha nombrado, no tendremos palabras para agradecérselo", ha asegurado Mónica a NIUS.

Mónica García lleva como farmacéutica 3 años en Genalguacil, y asegura que en ese tiempo considera a los vecinos su familia, por eso en el desalojo sólo pensaba en una cosa, en los mayores de Genalguacil. "Yo soy joven, me subo al coche y me voy, pero ellos van en un autobús, les piden que cojan cosas, se ponen nerviosos , están desorientados, eso ha sido lo más duro de vivir", señala la farmacéutica. Aún con la voz entrecortada, Mónica sólo espera que la naturaleza obre un milagro y empiece a repoblarse el negro que tiñe ahora Sierra Bermeja para transformarse en verde. "Gracias a la lluvia y al trabajo incansable de todos los que han luchado contra el fuego hemos podido volver. Sin ser técnicos ni ingenieros sabíamos que esto podría pasar por la suciedad y el poco cuidado de los montes", indica Mónica.

Antes de despedirse la farmacéutica da las gracias a aquellos que han dado todo para luchar contra el fuego. "Si me lo permites me gustaría que dijeras que el que entienda y tenga medios que los utilice para que haya más limpieza, más vigilancia y más trabajo para evitar otra tragedia como esta". Así se despide Mónica, mientras limpia su farmacia de ceniza y polvo y se prepara para recibir a todos sus vecinos tras una pesadilla que espera no repetir.