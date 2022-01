13.156 profesores han cogido la baja en Cataluña desde el 10 de enero, cuatro veces más que hace un año

Comparado con las mismas fechas del año pasado, la cifra de docentes de baja se ha cuadriplicado . Según Gomà, del 8 al 25 de enero de 2021 se realizaron 3.271 substituciones, 9.885 menos que este año . "Estamos tratando de gestionar este enrome volumen de bajas con nombramientos diarios. No se ha dejado ninguna baja sin cubrir", asegura Dolors Collel, directora general de profesorado de centros públicos.

Collel ha desmentido las declaraciones del sindicato Ustec, quien asegura que muchas bajas del profesorado no se cubren en las escuelas de Cataluña . "Las bajas que no se han podido cubrir al mediodía se siguen cubriendo de manera manual por la tarde. Es una rueda que va alimentando lo que queda por cubrir y lo que entra de nuevo", ha detallado la directora general de profesora.

Esta alta incidencia en los centros catalanes ha obligado a posponer los exámenes de competencias básicas de cuarto de la ESO. "Debido a la alta cifra de algunos confinados hemos creído conveniente posponer los exámenes . No sería muy real realizar estas pruebas con un porcentaje tan alto de estudiantes contagiados o haciendo cuarentena", ha señalado Patrícia Gomà, secretaria general de Educació.

Sin embargo, de momento no contemplan cambios en las cuarentenas de los no vacunados e insisten en que esto debe decidirlo el gobierno estatal. "No tiene sentir establecer protocolos distintos en educación. Primero tiene que decirlo el ministerio, luego el Govern y en última instancia nosotros como departament".