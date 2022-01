Cataluña llama a 1.517 profesores suplentes para afrontar la "cascada de bajas" por Covid

Felices es consciente de que la situación es similar en el resto de centros: "En el grupo de whatsapp de directores están informando constantemente de nuevos positivos entre el profesorado", explica. En el colegio Provençals, 20 alumnos no han acudido por positivo o contacto directo. Algunos padres han ido a recoger a sus hijos a media mañana al enterarse de que eran contacto estrecho de otros contagios.

Las bajas añaden carga de trabajo a los docentes no contagiados: "Empleamos el 75% de nuestra jornada en gestionar temas covid. El impacto es muy grande", añade.

"Ten más cuidado, ahora no es como antes" dice una madre a su hija a la puerta de un colegio de Barcelona. "No me que sólo confinen a partir de cinco positivos. Mi hijo puede estar en contacto con varios positivos y seguir haciendo clase", explica otra madre, embarazada y preocupada por el riesgo de su bebé.