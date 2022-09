Carmen Cabestrany, presidenta de la asociación NACE contra el 'bulling': "El protocolo contra el abuso escolar no funciona"

Actualmente, el protocolo contra el acoso escolar es diferente en cada Comunidad Autónoma, por lo que no existe un protocolo a nivel estatal, aunque generalmente la mayoría de ellos se parecen. Carmen Cabestany, presidenta de la asociación presidenta de la Asociación No al Acoso escolar (NACE) y profesora, explica en NIUS que "el protocolo actual en las escuelas no funciona".