Rotislav, media vida 'sintecho' hasta morir en una calle de Barcelona

Rotislav tenía 45 años y llevaba 20 viviendo en la calle . El equipo de calle de Arrels que lo visitaba percibió el deterioro de su estado de salud: "Decía que no se encontraba bien. El equipo se ofrecía para acompañarlo al médico pero él siempre respondía que no hacía falta", cuenta Silvia Torralba, trabajadora de Arrels.

Antonio, de 56 años, tampoco volverá a las calles del Poble Sec donde vivía. Arrels ha averiguado que murió a finales de diciembre y lo recordará en breve. Cuenta la fundación que su caso es paradigmático de las personas sin hogar: "Tenía un fuerte deterioro cognitivo y no podía caminar . Usaba mucho las urgencias hospitalarias", explica. Las personas que atienden a personas sin hogar saben que la mayoría sólo acuden al médico ante un dolor muy fuerte o una agresión en plena calle.

También reclaman plazas de convalecencia adicionales: "Recibimos llamadas a diario de hospitales catalanes que dan de alta a un sin techo y no tiene a dónde recuperarse", explica. También piden acceso a las causas de las defunciones: "Llamamos a hospitales y funerarias cuando perdemos a alguno de vista. Cuando nos confirman que ha fallecido no sabemos la causa de la defunción porque no somos familia directa. Esto nos permitiría mejorar la atención al colectivo", lamenta.