Elton John y Coldplay abren esta semana la temporada de conciertos y festivales de Barcelona

Elton John y Coldplay abrirán esta semana la temporada de conciertos y festivales en Barcelona, que dará la bienvenida esta primavera y verano a artistas como Beyoncé, The Who, Maroon 5, Bob Dylan, Harry Styles, Iron Maiden y The Weeknd, así como a Rosalía, Blur y Depeche Mode dentro del Festival Primavera Sound.