Nace en el Clínic de Barcelona Jesús, el primer bebé en España de un útero trasplantado

Tamara tiene el síndrome de Rokitansky, una malformación congénita rara por la que las mujeres nacen sin útero, pero sí tienen ovarios y las hormonas en pleno funcionamiento. "Cuando recibí la noticia fue un palo muy duro porque siempre he querido ser madre . He llorado mucho", explica Tamara.

Fue ella quien se puso en contacto con el equipo del Hospital Clínic cuando conoció la noticia del primer bebé nacido de un útero trasplantado en Suecia en 2014: "Cuando me dijeron que era la candidata ideal, no me lo podía creer ", asegura.

Tras el trasplante, el equipo esperó seis meses para hacer la primera transferencia de embriones. "Tuve un aborto y lo pasé mal pero a la vez también me dio fuerzas para seguir adelante", explica Tamara. Tras varias transferencias, finalmente el embarazo siguió su curso aun con la medicación que toma Tamara para que su cuerpo no rechace el trasplante. Jesús nacía el 7 de marzo en una cesárea programada.

El doctor Francisco Carmona, jefe de Ginecología del Clínic y responsable del trasplante estaba en el quirófano. Fue él quien llevó el pequeño a los padres: "Fue Un final muy intenso a nivel emocional. Me costó mucho no llorar. Los cirujanos no lloran pero las personas sí", reconoce, emocionado. "Cuando lo vi me pregunté: ¿Esto es mío?", recuerda Tamara.