Aitana Bonmatí, de jugar con chicos en el CD Ribes a campeona del mundo: "No entendían que pudiera ser mejor que ellos"

"¡Quién me lo hubiera dicho cuando tenía 13-14 años, cuando jugaba con niños, cuando estaba en las categorías del Barça, cuando aún no existía el fútbol femenino profesional...!", explicó la protagonista tras ser galardonada. Un talento que su entrenador del CD Ribes en 2008 recuerda a la perfección 15 años después. "Aitana era la única chica que había en el club. No había fútbol femenino en aquella época. Era la única en una plantilla de 18 jugadores. Fue complicado" , reconoce Rubén Bernardo.

Pero su habilidad con el esférico iba más allá del género, aunque algunos de sus compañeros con 9 y 10 años no acababan de entenderlo. "Dentro del mismo equipo había envidias. No entendían que alguna chica pudiera ser mejor que ellos", explica Rubén, quien no dudaba en alinear a Aitana. "Creo que tiene un buen recuerdo de aquella época. Se la trataba igual que a los demás. No había diferencias porque aparte ella era mejor que muchos jugadores".