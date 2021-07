El 40% de los positivos y contactos estrechos de Cataluña no hacen la cuarentena

Alrededor del 40% los nuevos casos de covid o de sus contactos más próximos no hace la cuarentena -o no de la manera indicada por las autoridades sanitarias- según ha confirmado este domingo Xavier Llebaria, director de la Agència de Salut Pública de Catalunya en una entrevista en el canal 3/24.

La autoridad sanitaria ha hecho un llamamiento a "no perder el respeto al corovirus" , y ha insistido en la importancia del aislamiento en los casos indicados por las autoridades sanitarias.

El especialista ha puntualizado, no obstante, que esta quinta ola es diferente a las anteriores porque " circula en una franja de edad con un porcentaje de inmunidad por vacunación nulo " y porque lo hace con la variante delta, cuyo poder de contagio es un 62% más alto que la predominante anteriormente, la alfa o británica .

Llebaria ha confirmado también que, a pesar de esas circunstancias, Salut no tiene previsto realizar test a los contactos de los casos positivos asintomáticos porque "ahora toca centrar la atención en las personas con síntomas de covid". Tampoco harán cribados masivos, pues ha argumentado que no son efectivos "si no son quirúrgicos".