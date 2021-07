El 73% de los enfermos críticos ingresados en las ucis catalanas por coronavirus no están vacunados

El 73% de los pacientes ingresados en las ucis catalanas desde el 1 de julio no han recibido ninguna dosis de la vacuna contra el coronavirus. Según ha explicado el Departament de Salut, solo un 15% de los enfermos críticos tienen la pauta completa y un 12% han recibida la pauta parcial. En cuanto a los ingresos en planta convencional, el 63,5% de pacientes no se han vacunado, el 10,2% han recibido la pauta parcial y el 26% han requerido hospitalización pese a tener la pauta completa.

La secretaria de Salut Publica, Carmen Cabezas, ha recordado que la vacuna no es 100% eficaz pero está siendo determinante para evitar cuadros graves de la enfermedad. Según Cabezas, estos porcentajes de ingresados vacunados eran previsibles ya que " teniendo casi cinco millones de personas vacunadas con primera dosis es normal que los contagiados estén vacunados, ya que es más de la mitad de la población".

El grueso de pacientes no vacunados que han requerido hospitalización se concentra en la franja de edad de 30 a 40 años. De los 857 pacientes que han ingresado desde principio de julio en esta franja de edad, 833 no están vacunados, 19 han recibido la pauta parcial y solo 7 la pauta completa. Según Cabezas, son personas que pertenecen a un grupo de edad que todavía no tiene porcentajes elevados de vacunación. Del total de la población que pertenece a este grupo de edad, el 44% ha recibido al menos una dosis, el 15% la segunda dosis, y un 21% tiene la pauta completa.