8.000 personas 'toman' la Universitat Autònoma de Barcelona y celebran un macrobotellón

Los Mossos d'Esquadra, que no pudieron intervenir, han valorado la fiesta de "vergüenza colectiva", en declaraciones del director Pere Ferrer a la citada emisora. Los agentes perimetraron los accesos para evitar que entrara más gente, pero no entraron al recinto al haber demasiada gente y "no respetar el principio de proporcionalidad", por lo que no han podido identificar a ninguno de los vándalos que han provocado los destrozos.