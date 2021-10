La abogada de la segunda manada de Manresa, a la víctima: "¿Intentó cerrar las piernas?"

La joven ha recordado que la noche de la agresión, los acusados le insistieron en llevarla al piso ocupado: "Me dijeron que me veían mal y que necesitaba descansar. Yo me negué pero ellos insistieron, me llevaron un poco a la fuerza pero yo pensaba que era por mi bien", ha recordado. La víctima explica que se estiró e intentó dormir pero que el chico que la acompañó entró, la desnudó y la agredió sexualmente.