Colau exige a Ayuso que pida perdón a los inquilinos: "No somos delincuentes ni morosos"

Colau, que precisamente vive en un piso de alquiler en el Eixample, comienza asegurando que Ayuso acostumbra a decir "muchas barbaridades", pero que "no tiene ningún derecho a ir insultando a la gente". En este sentido, agrega: "Las personas que vivimos de alquiler no somos delincuentes, no somos morosos, no vamos destrozando los pisos, al contrario, somos personas honradas, trabajadoras, que no vivimos de la especulación sino de nuestro trabajo y pagamos nuestros impuestos".

La presidenta popular declaró este miércoles que hay 150.000 viviendas vacías en su comunidad porque no se da confianza a sus propietarios, y que ella misma no pone en alquiler una vivienda suya: "Cuando no me la ocupan, tengo un moroso que no me paga y nadie me ayuda, cuando no, me destroza la casa".