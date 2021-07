Marc, 13 años y enfermo de covid persistente: “Si los negacionistas pasaran 24 días encerrados como yo cambiarían de opinión”

Los médicos alertan de que el 10% de los jóvenes que ahora están contrayendo el virus podrían presentar covid persistente en septiembre. Marc ya es veterano. Dio positivo en una prueba PCR el 22 de enero de 2021. Al día siguiente celebraba su cumpleaños confinado en su habitación. Los síntomas de la covid aparecieron en sus pies : “Se me infló un dedo del pie de repente. Al día siguiente tenía 15 ampollas en la planta del pie. Me chorreaban los calcetines de sudor. Al día siguiente los tenía helados ”, recuerda.

Tras un mes convaleciente volvió a coger la bici y no pudo circular: “ Me mareaba mucho, pensaron que tenía encefalitis . Al final lo descartaron y dijeron que era Covid persistente”, recuerda.

Marc no sabía lo que era estar enfermo. Reconoce que antes de contraer el virus, “le tenía respeto porque mi madre era persona de riesgo, pero no temía por mí”, reconoce. Su madre, Imma Solà, había superado un cáncer de mama ocho años atrás. “Fue muy duro ver a mi hijo así de enfermo. Marc sufría las consecuencias de la covid y a la vez no quería que entrara a su habitación porque temía por mí”, recuerda.