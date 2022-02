Afectadas por el anticonceptivo Essure en Cataluña: "No nos van a devolver estos años, pero queremos respuestas"

Durante todos estos años e incluso después de su retirada, muchas mujeres no sabían que lo que les sucedía -a lo que los médicos daban una explicación errónea o no se la encontraban- lo provocaba el mismo dispositivo que les dio un mote tan desacertado como "las locas del muelle".

"Según qué ginecólogo, puede ser muy desagradable porque no te quieren entender; hay quien me dijo que miraba demasiado internet , que no podía ser por eso, y a día de hoy seguimos encontrándonos con doctores que dudan de nosotras", relata Mari Carmen Gonzalo, de 43 años y convaleciente en la cama tras ser operada de una hernia resultado de las muchas intervenciones por las que ha pasado.

Esta argentina afincada en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) resume el sentido de su lucha: "No me van a devolver todos estos años, no pude disfrutar de la infancia de mi única hija, pero quiero respuestas". "Si lo retiraron en 2017, ¿por qué no me avisaron? Tomo 16 pastillas cada día, voy de la cama al sofá, tengo fatiga crónica cuando yo era profesora de baile y de educación física", agrega.