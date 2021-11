Àger, el pueblo que ha prohibido aparcar en la calle: "Los niños han vuelto a jugar en la plaza"

Los cerca de 300 vecinos de Àger ya no pueden aparcar en el pueblo. La iniciativa del ayuntamiento de este pequeño municipio leridano ha prohibido no solo a turistas, sino también a sus vecinos, estacionar los vehículos en la vía pública. El resultado, a pesar de que la medida no satisface a todos, convence a muchos: "Los niños han vuelto a jugar en la plaza".