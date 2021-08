Agresión a un vigilante de seguridad en Tarragona: “Con el spray de defensa en gel no hubiera pasado nada”

En la estación también aparece una mujer, que presuntamente acompañaba al agresor e intenta separarle y tranquilizarle sin éxito. Los agentes finalmente denunciaron la agresión a los Mossos , quienes le identificaron y posteriormente le dejaron marchar al no considerarlo “suficiente para llevárselo detenido” , explica Sergio Sánchez, asesor del sindicato.

El vigilante de seguridad que recibe el impacto del agresor denunció por redes sociales los hechos y grabó la conversación con los Mossos ante la incredulidad de no detener al agresor. “Me intentan tirar al tren y no os lo lleváis. ¿Qué se supone que me tendrían que haber hecho para que se lo lleven arrestado? ¿Haberme matado? ¿Haberme roto algo?”, lamenta el trabajador que asegura que el agredido es él.