Aitor y Ènia tienen covid persistente con 11 y 15 años: "Nos ha cambiado la vida y no sabemos hasta cuándo"

De hecho, sus dolores no le permiten hacer vida normal : ni correr ni mucho menos jugar con sus amigos con la pelota. Va dos días a la semana al colegio, mientras que subir las escaleras para él se convierte en un "suplicio" al vivir en un tercero sin ascensor. "Estoy triste porque no sé cuándo se acabará esto, ni los médicos lo saben", remata este joven vecino de Ripollet (Barcelona) a la periodista de Mediaset Gemma Domene.

Mari Carmen Gonzalo , madre de Aitor, completa su testimonio: "La pérdida de memoria se le fue, las diarreas dejaron de persistir y los dolores de cabeza fueron disminuyendo, pero todavía le salen unas señales en las piernas que parecen varices, pero no lo son". Un "calvario" para esta mujer que no logra evitar las lágrimas al preguntarse cuándo su hijo "va a volver a ser el mismo niño" de antes.

"Soy muy estudiosa y sacaba muy buenas notas, pero todo esto me ha cambiado y mis notas han bajado mucho por esto", lamenta la joven, de Girona. Para achacar los dolores de cabeza, a los que a veces se le suman episodios de taquicardia como resultado de la ansiedad, se toma calmantes e intenta relajarse en la cama: "Me explican una cosa y al cabo de cinco minutos, puede que no me acuerde. Me veo muy incapacitada y tengo mucha inquietud porque no sé qué será de mí de aquí a un año o más adelante".