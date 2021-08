Albert Boira, humorista "censurado": "No lo entendía porque mis chistes son en primera persona, la pansexualidad soy yo"

Albert Boira, parte del colectivo LGTBI y cofundador del movimiento, se siente utilizado "para seguir polarizando la sociedad"

Ylènia Morros, concejala de Feminismo e igualdad, ha presentado su dimisión tras interrumpir el monólogo

Boira cree que Morros se precipitó con su actuación y "se equivocó"

Hay situaciones que nunca esperas que te ocurran, "aunque como artista estés preparado para todo", en palabras del humorista Albert Boira. Eso mismo le ha ocurrido al catalán en su última actuación durante las fiestas patronales en la pequeña población de Navarclés, en la provincia de Barcelona. Mientras actuaba y los asistentes reían con sus bromas, la concejala de Feminismo del Ayuntamiento, Ylènia Morros, interrumpió su monólogo para pedirle que no bromeara con las agresiones a los colectivos minoritarios por las cuales "trabajamos cada día para visibilizar y parar", dijo refiriéndose a unos chistes sobre la pansexualidad.

Las palabras de la concejala explicando su postura fueron interrumpidas por los abucheos de los casi 400 asistentes. Dos días después de lo ocurrido, Morros ha presentado su dimisión al equipo de gobierno y ha argumentado, en su carta de despedida, que lo ocurrido "ha sido la gota que ha colmado un vaso que ya estaba lleno de hace muchos meses". Sin embargo, Albert Boira, que forma parte del colectivo y cofundador del movimiento LGTBI opina que él ha sido "el daño colateral de la polarización de la sociedad":

Pregunta: ¿Qué ocurrió y cómo viviste ese momento?

Respuesta: Antes de las actuaciones suelo hablar con los técnicos, el alcalde, regidores y les pregunto si hay gente "canalla" y con eso me preparo. Quiero decir, yo hablo de temas controvertidos pero siempre los enfoco teniendo en cuenta a la gente que tengo delante, incluso en algunos casos cambio el tipo de lenguaje. La actuación iba muy bien y comencé a hablar de temas como la marihuana y la legalización, la belleza en el mundo de la noche... Todos riendo, ríen alcaldes, ríen regidores, todo muy bien. Y justo, entro en el tema de la pansexualidad, de la orientación sexual.

Entonces una chica se me acerca y me dice "soy la regidora de feminismo y igualdad y vengo a pedirte que dejes de hacer humor de índole sexual porque estás ofendiendo a mucha gente". Y bueno, me dice esto cuando yo estoy haciendo un bloque de un monólogo que hice en la clausura del acto del orgullo gay el pasado año. Se fue y pensé, la verdad solo tiene un camino, por lo que cogí el micrófono y dije "señores y señoras me están censurando" expliqué lo que había pasado y pregunté si había ofendido a alguien. Nadie respondió que sí. Entonces, me dirigí a la concejala y le dije "señora regidora, respeto su opinión pero parece que su postura no coincide con lo que opina el pueblo".

Ella lo mal interpretó y se equivocó, yo hago bromas sobre mi vida personal

P: ¿Qué pensaste en el momento en te pidió que dejaras de hablar de ciertos temas?

R: Pensé, ya me ha tocado, porque hoy en día tenemos que estar preparados todos los artistas a que venga alguien que te haga servir para seguir polarizando la sociedad, no se por qué, pero es lo que están buscando. El gran problema no es ni la regidora ni yo, es la polarización. Porque aunque yo haga humor de mi vida, hablo de la realidad ideal. Puedo llegar a ofender a los moralistas muy cerrados. Ella lo mal interpretó y se equivocó. A veces dicen que no se puede hablar de ciertos temas pero sí, porque la sobreprotección nos hace vulnerables y haciendo esto les estamos diciendo que son débiles. Yo hago coñas que cargo encima de mí, la pansexualidad soy yo, no señalo a nadie.

P: ¿Cómo definirías tu humor?

R: Mi humor es irreverente, canalla, gamberro, es decir, contenido amistoso e inclusivo. Es decir, hablo de cosas duras pero no son desagradables porque no me meto con nadie. Hablo de las agresiones homofóbicas que yo he recibido... pero hablo de ellas con un cierto descaro. No me callo pero si que miro que nadie me pueda denunciar o que alguien me pueda decir que le he hecho sentir mal. Se entiende muy bien que soy un revolucionario, pero sé muy bien que la revolución no viene con la violencia. Toco temas de los que quiero hablar pero le pongo humor para poder añadirlo a un monólogo. Entonces, cómo me dice a mi que no haga bromas que ofender si estoy hablando de mí en primera persona.

P: ¿Entiendes que haya gente que se pueda sentir ofendido con tu humor o crees que lo sucedido está fuera de lugar?

Todos tiene derecho a ofenderse, pero también todos tienen derecho a expresarse. Es muy peligros hacer callar a alguien. Recuerdo unas épocas de represión que viví de pequeño que no me gustaría volver a revivir. Yo si veo a alguien en la tele que no me gusta, pues cambio de canal. Pues igual en mis actuaciones, si a alguien no le gusta sé que puede levantarse e irse.

Yo voy a los lugares a abrir los ojos no a reírme de los maricones del pueblo, yo también lo he sido

P: ¿Le ha ocurrido algo similar en otras actuaciones?

R: Al contrario, yo cuando he acabado las actuaciones hay jóvenes que me dan las gracias por hablar del colectivo. Porque yo voy a los lugares a abrir los ojos no a reírme de los maricones del pueblo, yo también he sido un maricón de pueblo. Entonces yo le explico a la gente que tengo dos hijos, que salí del armario con dos hijos, cómo ellos me han aceptado por ser gay, etcétera. Lo mío es un cuento humorizado de lo que debería ser la vida ideal. Nunca nadie del colectivo se ha sentido ofendido.

P: ¿Qué opinión te merece su dimisión?

Yo he intentado despersonalizar este tema. Ni me alegro de que le vaya mal ni bien. No me sentí ofendido, porque sé que formo parte de los daños colaterales de la situación de la sociedad actual. Por un lado, pienso que está bien que dimitido, porque una persona que se cree con el poder de interrumpir una actuación contratada y cerrada por alguien que no es ella y interrumpir a 400 personas a las que representa con este paternalismo de decidir ella lo que tienen que escuchar, yo creo que está bien que esta persona esté fuera de las instituciones.