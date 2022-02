El día después del actor amateur Albert Bosch tras el Oso de Oro de 'Alcarràs', trabajando con su tractor

El equipo de Carla Simón le visitó un día de intenso trabajo y le propuso participar: "No dudé, era una oportunidad increíble"

Este payés celebra que "la gente ahora ve lo difícil que es conseguir una nectarina, una manzana o un melocotón"

Su primera experiencia como actor le ha despertado el gusanillo de la interpretación con 'Alcarràs', mejor película del festival

El equipo de la flagrante ganadora del Oso de Oro Carla Simón llegó a las tierras de Albert Bosch un día de intenso trabajo de este payés y estudiante de mecánica. Y lo hizo con una propuesta inimaginable para este joven de 18 años de Alcarràs, ajeno al mundo de la interpretación: representar a uno de los protagonistas adolescentes del film que ha conmovido al festival Berlinale esta semana.

Y no se lo pensó. "Me vinieron a entrevistar, iba todo sucio y pregunté si me tenía que duchar", recuerda el actor amateur, que comparte reparto con otros siete actores leridanos no profesionales de todas las edades con los que representa una familia leridana en la cinta. "Cuando me dijeron que iba a ser sobre la agricultura, no dudé porque me pareció una oportunidad increíble".

De hecho, y aunque dejara el campo unas semanas para trabajar como actor, su vinculación con él es tal que ha trabajado el día siguiente de producirse este hito del cine español en Berlín: "Como yo soy payés y lo vivo, se me mete en el corazón y todavía estoy flipando. Hoy me he levantado con la sonrisa y aún no me la puedo quitar".

Albert no ha asistido a la entrega de premios ya que se volvió del festival antes de la ceremonia. Y se deshace en elogios al hablar del equipo de la directora de Alcarràs porque "es increíble que una peli sobre el campo llegue a ganar un premio así de grande". En este sentido, reconoce "el mérito que tiene representar lo duro que es el día a día del campo" y conseguir que "la gente vea lo difícil que es conseguir una nectarina, una manzana o un melocotón".

No esconde su emoción al reivindicarlo. Él trabaja con su hermano, su padre y su tío en el sector de la fruta, pero lo extiende también al de la verdura y la ganadería: "Siempre tenemos la incertidumbre de saber cuánto nos van a pagar por tantísimas horas, normalmente te sale más caro hacer la fruta que lo que te pagan. Estamos un montón de horas y nos pagan una miseria"

"Siempre dependemos de los precios y nunca sabes lo que te puede pasar mañana, si va a hacer mal tiempo y tienes que pelearte luego con los seguros", agrega.

Quiere dedicarse a ello

Le ha encantado la experiencia. Tanto que le gustaría repetir y dedicarse a ello, y lo reconoce: "Me gustaría intentarlo porque, aunque me gusta mucho el campo, sentí algo que nunca había sentido dentro de mí. No lo podía llamar 'ir a trabajar', sino que iba a estar a gusto y a hacer algo que me gusta, y quería seguir cada día".