El alcalde de Sant Carles de la Ràpita cambiará el nombre del municipio

A su juicio, aquella votación tuvo "toda la legitimidad y un resultado claro: el nombre de la Ràpita ha ganado", ya que votaron a favor "siete de cada diez personas", un resultado "contundente". "Así es como tenemos que proceder y no valen reinterpretaciones de las reglas del juego una vez acabado el partido, ni sirven excusas para deslegitimar el resultado, ni es democrático escudarse en la gente que no votó y, sobre todo, no es democrático menospreciar la decisión de la gente rapitenc, evidentemente de los votantes, pero también de los no votantes, porque libremente decidieron no participar", ha añadido al artículo.