Alumnos de La Salle Montcada denuncian abusos del profesor que agredió a Palomas: "Nos retenía en las tutorías"

"Nos acorralaba y no nos dejaba irnos hasta que sonaba el timbre ", recuerda. Los abusos no fueron aislados, Sandra recuerda que el religioso se obsesionó con ella.

"Me parece muy mal pero esto es muy antiguo. Años atrás todo esto se sabía y no se hacía nada", ha explicado a NIUS un vecino cuya nieta asistió al centro educativo de Montcada i Reixac: "No me quejo del trato porque no tuvo ningún problema", añade pero teme que la denuncia teme en papel mojado: "La mayoría ya están muertos, no sé qué van a juzgar", asevera.