El amarre de 180 metros para el Dilbar de Usmanov en Barcelona, pendiente de decomiso

La Autoridad Portuaria de Barcelona sostiene que recibió la lista del área de Marina mercante, perteneciente al Ministerio de Fomento, y que ha informado de la existencia de dicho atraque. Sin embargo, la propiedad no ha sido decomisada, de momento.

Port de Barcelona sostiene que no son "autoridad competente para aplicar ningún tipo de sanción". Fuentes portuarias añaden que en estos momentos no hay ninguna embarcación con bandera rusa en la capital catalana, aunque esto no significa existan propiedades rusas con otras banderas.