Amenazan a una familia y piden hacer “el vacío” a su hijo, que solicitó más clases en castellano

Tras las múltiples amenazas, Ana Losada ha explicado que presentarán una denuncia ante la Fiscalía por los comentarios en redes sociales. De momento la familia no ha querido hablar por miedo.

No obstante, las familias y vecinos de los alumnos de P5 de la escuela Turó del Drac, situada en Canet de Mar (Barcelona), han mostrado su indignación tras la medida cautelar decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de impartir el 25% de asignaturas en castellano en un grupo del centro.

“Me daría mucha pena que atacasen nuestra cultura y que alguien quiera dañarla” , explica una madre de otra clase del colegio. Un problema que afecta principalmente a los niños: “Hablan todos los idiomas y ellos no tienen la culpa de este problema político”.

La mayoría de las familias que están en desacuerdo no entiende el cambio producido ante la queja de una familia: “Porque una familia quiera hacer las clases en castellano no debería ser así”. Un malestar que con la recogida de firmas sirva para que la sentencia de marcha atrás. “Desde hace años estamos acostumbrados a una educación en catalán y no entiendo porque cambiarlo ahora”, añaden.