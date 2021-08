La ampliación del Prat: de reivindicación histórica a embrollo político

"Un pacto cerrado en agosto y de espaldas a la ciudadanía", denunció. También ha publicado un artículo en el que acusa a ambos gobiernos de "mentir" y se ha erigido como representante de la opinión ciudadana: "No sé exactamente a quién le interesa esta ampliación, pero tengo claro que a la mayoría de la ciudadanía de Catalunya, no", ha dicho. El alcalde de El Prat confía en que la UE no apruebe la obra y las entidades ecologistas también se han manifestado contra el proyecto y la afectación del humedal de La Ricarda.