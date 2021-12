Antonio, compañero en el club de tiro del vigilante abatido: "Se sentía denigrado en el trabajo"

"Decía que le trataban muy mal , como a un apestado, se sentía denigrado y cohibido. Fue a reclamar unos derechos, no le hicieron caso e hizo esto para hacerse valer y decir 'estoy aquí'", lamenta Arjona, a quien Martín Eugen Sabau, ingresado crítico, explicó que pidió una serie de compensaciones por transporte y dietas que le correspondían pero que no le concedieron. También que perdió un juicio contra la empresa, en el que podría haber recibido 15.000 euros; actualmente está de baja.

"Me llamó porque no tenía a nadie a quien llamar y fui a hablar con él unas cinco horas porque estaba muy decepcionado, cada vez que pedía algo le daban trabajos con peores condiciones, con horarios partidos y 50 kilómetros de distancia entre uno y otro", agrega el tirador. En este sentido, considera que su estado anímico empeoró todavía más después de sufrir una rotura fibrilar mientras perseguía a un ladrón.

Acude al campo de tiro para entrenar y competir con sus compañeros. Fabrica él mismo sus balas, no es un mal tirador y conoce el funcionamiento de las armas, pero no es un experto ni un tirador de primer nivel según Fau. No obstante, Arjona cree que el vigilante tan solo quiso herir a las personas a las que disparó: "Si hubiese querido matar, lo hubiese hecho, te lo aseguro".