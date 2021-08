Un chiringuito en la playa nudista de Begur incomoda a los bañistas: "Atrae al usuario con bañador y no nos atienden desnudos"

"Me parece una falta de respeto. Lo han abierto para atraer a otro público y encima no nos quieren servir a nosotros porque vamos desnudos", lamenta Joan Carles Doval, usuario habitual de la playa de Illa Roja y vecino de Begur, que ve incongruente la finalidad del nuevo comercio: "Piden licencia para poner un chiringuito en una playa nudista y no nos atienden, no tiene sentido".