El apoyo de los Comunes a los Presupuestos le cuesta a Aragonès la confianza de Junts y la CUP

Pere Aragonès ha evitado este lunes la amenaza de las enmiendas a la totalidad y puede presumir de que, si nada cambia, aprobará sus primeros Presupuestos en su primer año como president. Pero no le ha salido gratis. Su preacuerdo con los Comunes de Jéssica Albiach ha enfadado a Junts per Catalunya —socios en el Govern— y a la CUP —socios parlamentarios— y ambos le acusan de haber roto "la mayoría del 52 %" del independentismo que permitió su investidura.

El republicano ha explorado nuevas mayorías fuera del independentismo y ha forjado una nueva relación que él mismo ha escenificado al término del pleno con un saludo a la formación morada que no gusta nada en posconvergentes y cupaires. Él cree que no le quedaba otra opción tras priorizar a los anticapitalistas y que estos finalmente no hayan retirado su enmienda a la totalidad del texto, pero ha indignado a unos socios más que incómodos.

En este sentido, la portavoz no ha desaprovechado sus intervenciones en el pleno este lunes para responder al dardo lanzado por el propio Aragonès: "No puede ser que se negocie a la baja lo que fue un acuerdo de mínimos. Hace falta construir un horizonte independentista. Sin ese acuerdo de investidura no habría este Govern, no lo utilicen para echarlo en cara. No nos utilicen a nosotros para dirimir sus discrepancias".