Aragonès aprueba sus primeros Presupuestos con la abstención de Comuns y entre reproches independentistas

"Este Govern no superaría ninguna cuestión de confianza en clave de izquierdas e independentistas", ha advertido Reguant, recordando que en lo que va de legislatura no se han puesto de acuerdo en nada trascendental y dejando claro que la CUP no renunciará a sus compromisos, como la cuestión de confianza acordada para el segundo año.