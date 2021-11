Aragonès evita la enmienda a la totalidad de sus primeros Presupuestos con el enfado de sus socios

"Dudo si su partido enmienda la legislatura", ha dicho la portavoz de los 'cupaires' en el Parlament, Eulàlia Reguant, que ha contradicho a los republicanos al incidir en que los Presupuestos no son "expansivos ni transformadores", justificando así no haber retirado la enmienda anunciada la semana pasada.

"No puede ser que se negocie a la baja lo que fue un acuerdo de mínimos. Hace falta construir un horizonte independentista. Sin ese acuerdo de investidura no habría este Govern, no lo utilicen para echárselo en cara. No nos utilicen a nosotros para dirimir sus discrepancias", ha manifestado Reguant ante los grupos.