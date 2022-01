Destrozan una casa rural en Girona tras una fiesta ilegal con un centenar de personas

"Me dijeron que era una reunión familiar y que no se habían podido ver antes porque durante las Navidades habían estado con covid", explica Feliu. El domingo por la mañana los propietarios descubrieron que les habían estafado: "Me acerqué a la casa y conté hasta 40 coches aparcados en la entrada. Eran las 7.45 de la mañana" explica Feliu que añade que no pudo contar las personas que había dentro pero apuesta que eran más de un centenar.